بسبب أمطار غزيرة :بسبب الامطار الغزيرة مطار دبي يلغي ويؤجل رحلات

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات: أعلن مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم استقبالا للمسافرين، إلغاء أو تحويل أو تأجيل رحلات، اليوم السبت، بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.

وقالت مؤسسة مطارات دبي على حسابها في “تويتر”: “من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال”.

وظهرت المياه وقد غمرت جزءا من ممرات مطار دبي الدولي في مقطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل من مطار دبي الدولي شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي