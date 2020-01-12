الموصل : القبض على عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية

كل الوطن- سبتونيك عربى : علنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن اعتقال عصابة مكونة من 13 شخصا تتاجر في الأعضاء البشرية في مدينة الموصل.

وجاء في بيان الوزارة، أن “فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبإسناد من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، يتمكن من إلقاء القبض على عصابة وشبكة من المجرمين الذين يقومون بتجارة وبيع الأعضاء البشرية تتكون من 13 متهما”. وفقا لـ “السومرية نيوز”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “تم القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم هويات ومستمسكات مزورة”، مشيرة إلى أنه “بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا أيضا بأنهم يقومون ببيع وترويج الحبوب المخدرة”.