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الموصل : القبض على عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الموصل : القبض على عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية

كل الوطن- سبتونيك عربى : علنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن اعتقال عصابة مكونة من 13 شخصا تتاجر في الأعضاء البشرية في مدينة الموصل.

وجاء في بيان الوزارة، أن “فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبإسناد من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري وأخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، يتمكن من إلقاء القبض على عصابة وشبكة من المجرمين الذين يقومون بتجارة وبيع الأعضاء البشرية تتكون من 13 متهما”. وفقا لـ “السومرية نيوز”.

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وأضافت الوزارة في بيانها: “تم القبض عليهم جميعا وضبط بحوزتهم هويات ومستمسكات مزورة”، مشيرة إلى أنه “بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا أيضا بأنهم يقومون ببيع وترويج الحبوب المخدرة”.

الشرطة العراقية

اعتقال عصابة تقودها امرأة تتاجر بالأعضاء البشرية في بغداد

وتابعت الوزارة “أقوالهم دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وجرى توقيفهم وفق المواد (17 من قانون التجارة بالأعضاء البشرية و289 ق ع و261 ق ع و249 ق ع )، وقد تم القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل”.

وفي وقت سابق صدقت محكمة عراقية، اعترافات عصابة تقودها امرأة متخصصة بالإتجار بالأعضاء البشرية، وتنفيذها عشرات العمليات، يصل سعر الواحدة منها إلى ستة آلاف دولار تقريبا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365745

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