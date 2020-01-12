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الأمير فيصل بن فرحان : السعودية تعلن موقفها من إرسال قوات يابانية إلى الخليج

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الأمير فيصل بن فرحان : السعودية تعلن موقفها من إرسال قوات يابانية إلى الخليج

كل الوطن- متابعات – سبتونيك عربى: أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عن موقف المملكة من إرسال اليابان قوات إلى الخليج.

وقال وزير الخارجية السعودي، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: “حرية الملاحة مسؤوليتنا جميعًا، ومساهمة اليابان لها قيمة، ومهمة للمساعدة في تأمين الممر المائي العالمي المهم للغاية في المنطقة”.

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وتابع الأمير فيصل بن فرحان بقوله “الجيش السعودي سيعمل مع قوات الدفاع الذاتى اليابانية التي ستأتي إلى الخليج، للتنسيق وتبادل المعلومات”.

ويجري رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، زيارة إلى منطقة الخليج تستمر 3 أيام، بدأها بالسعودية، لشرح موقف قوات الدفاع الذاتي اليابانية القادمة إلى الخليج والحصول على تأييد لها من دول الخليج.

يوشيهيدي سوجا

اليابان: لا تغيير في خطط إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الشرق الأوسط

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365748

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