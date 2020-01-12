رئيس الوزراء الياباني يبدأ جولته الخليجية من الرياض

كل الوطن – الرياض:

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، السبت، إلى الرياض في أولى محطات جولته الخليجية، ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان، حيث يبحث الطرفان سبل تخفيف حدة التوتر الذي تشهده المنطقة.

هذا وتمتد جولة آبي مدة خمسة أيام، إذ تشمل بالإضافة إلى السعودية كلا من الإمارات وسلطنة عمان.

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وكانت الحكومة اليابانية قد نفت أنباء صحافية تحدثت عن إلغاء الزيارة بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، قوله في مؤتمر صحافي، إن الزيارة تهدف “لتبادل الآراء مع البلدان الثلاثة”.