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إيران تغرق في فضيحة دبلوماسية جديدة… وتتجاوز القانون الدولي

كل الوطن- فريق التحرير
2020-01-12T14:22:31+03:00
2020-01-12T15:12:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
إيران تغرق في فضيحة دبلوماسية جديدة… وتتجاوز القانون الدولي

كل الوطن- وكالات- مارب برس:  وصف وزير خارجية بريطانيا دومينك راب، احتجاز السفير روبيرت ماكير في طهران دون أساس أو تفسير يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان “اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي.

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وأضاف: “الحكومة الإيرانية في لحظة فارقة. بإمكانها الاستمرار في وضع المنبوذ مع كل ما يستتبع ذلك من عزلة سياسية واقتصادية أو اتخاذ خطوات لوقف تصعيد التوتر وانتهاج طريق دبلوماسي مستقبلا”.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن ماكير اعتقل لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه المحتجين المناهضين للحكومة. وخرج مئات المتظاهرين، مساء السبت، إلى شوارع العاصمة الإيرانية طهران، رافعين شعارات ضد سلطات البلاد بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية، التي أسفر تحطمها عن مقتل 176 شخصا، بصاروخ إيراني مضاد للجو نتيجة لـ “خطأ بشري”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365796

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