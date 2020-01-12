د. عبدالمجيد الجلاَّل: تداعيات تصفية قاسم سليماني !

تصفية قاسم سليماني ، حدثٌ خطيرٌ ، يدفع بالعلاقة الأمريكية الإيرانية إلى مزيدٍ من التعقيد والتأزيم ، وبدرجة غير مسبوقة !

وهناك محاولات إقليمية ودولية جارية لخفض التصعيد ، والتهديد المُتبادل ، بين الجانبين المُتصارعين ، ولكن لا يبدو حتى الآن مؤشرات نجاح ، لتحقيق اختراق إيجابي بهذا الشأن. فلا تزال المنطقة ، تعيش تحت وقع خيارات مريرة ، يصعب التنبؤ بها !

لكن السؤال المُحير لماذا أقدمت إدارة الرئيس ترمب على استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني ، وفي هذا التوقيت !

لقد كان الرجل ، ومنذ سنوات ، يصول ويجول في سورية والعراق ولبنان واليمن ، يؤسس للميليشيات الطائفية الإرهابية ، ويدعمها ، ويتصدى للثوار السوريين ، بالقتل والتهجير والإقصاء ، لصالح نصرة ودعم نظام بشار الأسد ، حتى صار آية في الوحشية والقسوة . وجرى تصنيفه أمريكياً وخليجياً ، على لائحة الإرهاب الدولي !

وكان في كل حركاته ، وسكناته ، تحت نظر ورقابة أجهزة الاستخبارات الأمريكية ، أكثر من ذلك ، كان تحت حمايتها ورعايتها !

إذن لماذا يجري تصفيته في هذا التوقيت ؟

بالتأكيد ، ليس دعماً لضحاياه من العرب ، فهذا الأمر ، آخر ما تفكر فيه إدارة الرئيس ترامب ، ولكن كل الشواهد ، تُشير إلى حسابات انتخابية بحتة ، تقف خلف القرار الأمريكي بتصفية سليماني ، فالرئيس ترامب يواجه حملة مسعورة من الديمقراطيين ، والدولة العميقة ، لتنحيته على خلفية ما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا ، ومن ثمَّ فقد أوحى له مستشاروه بالقيام بتصفية شخصية إيرانية نافذة ، على أمل حصد أكثرية أصوات الأمريكيين في انتخابات نوفمبر 2020 !

ولكن هل أدرك الرئيس ترامب ، ومُستشاروه ، تداعيات تصفية سليماني على المنطقة ، والمصالح الأمريكية تحديداً ؟

والجواب بالقطع لا ، إذ ، نحن أمام إدارة أمريكية ، دَيْدَنها ، الاستراتيجية المُتخبطة، والحسابات الخاطئة ، والقرارات المُرتجلة ، وغير المدروسة !

ترتب على ذلك ، حتى الآن ، إضعاف النفوذ الأمريكي في المنطقة ، بعد تصويت مجلس النواب العراقي على إخراج القوات الأجنبية من العراق. وكذلك إضعاف زخم الانتفاضة الإيرانية ضد نظام ولاية الفقيه ، وانطفاء وهج الانتفاضة العراقية ضد النظام الطائفي والفساد في العراق! والقادم أسوأ !

خلاصة القول ، المنطقة ، أضحت ، على صفيح ساخن ، والآمال بتجاوز هذه الأزمة ، تتضاءل ، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من المخاطر القادمة.