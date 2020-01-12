في أول حفل بعد طلاقها.. أصالة تغني “بين إيديك” وابنتها تبكي

لم تتمالك شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة دموعها، في أول حفل أقامته والدتها بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان.

حيث عرض حساب برنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر شاشة “MBC” عبر “إنستغرام” تقريرا عن الحفل الخيري الذي أحيته أصالة لدعم النساء المصابات بالسرطان، وظهرت أصالة تضحك وتمازح جمهورها ومتماسكة رغم إعلانها عن طلاقها من زوجها بعد زواج استمر لما يقرب من 14 عاما.

وظهرت شام الذهبي في الفيديو وهي تبكي حينما قدمت والدتها أغنية “بين ايديك”، تلك الأغنية التي جسدت حالة الحب بين أصالة وطليقها طارق العريان، حيث كان هو مخرج الكليب، كما أنه من ظهر معها فيه دون أن يظهر وجهه.

أصالة كانت تمزح وتغني بصحبة جمهورها في الحفل، كما أكدت بعد ضحكها أنها لم تضحك بهذه الطريقة منذ وقت طويل، غير أنها ظهرت وهي فاقدة للوزن.

“دايت إلهي”

ذلك الأمر الذي علقت عليه المطربة السورية قائلة “ضعفانة.. دايت إلهي”، وأوضحت أن مشاركتها لأن المناسبة إنسانية، وهذا الألم هو أكثر ألم من المفترض أن يشعر به الإنسان المريض.

ويبدو أن أصالة تحاول أن تتناسى الخبر الموجع الذي افتتحت به العام، بعدما كشفت للجمهور الأمر الذي انتظره طيلة الأسابيع الأخيرة، وهو الانفصال بعد وصول الأمر إلى طريق مسدود بينها وبين العريان.

وبعد أن طرحت كليبها الجديد “شامخ”، أكدت أصالة أن الألبوم الجديد الذي تحضر له في الوقت الحالي سيكون باللهجة الخليجية.

المصدر: العربية نت