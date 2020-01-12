الملك سلمان يستقبل رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

كل الوطن – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

كما كان في استقبال دولته، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وقد أجريت لدولة رئيس وزراء اليابان مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح دولة رئيس وزراء اليابان مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس وزراء اليابان .

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح دولته أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كبار المسؤولين اليابانيين المرافقين لدولة رئيس وزراء اليابان خلال زيارته الحالية للمملكة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس وزراء اليابان.