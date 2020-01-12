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المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من ثغرة في «PayPal»

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-12T20:43:41+03:00
2020-01-12T20:44:31+03:00
تكنولوجيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
المركز الوطني للأمن السيبراني يحذر من ثغرة في «PayPal»

كل الوطن – الرياض:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرا أمنيا عالي المستوى خاص بثغرة أمنية في نظام منصة الدفع الإلكتروني في (PayPal).

وأكد المركز عبر حسابه على “تويتر” أنه تم اكتشاف ثغرة في نظام منصة الدفع الإلكتروني في PayPal تسمح للمهاجم من سرقة بيانات الدخول للمستخدمين، وبيّن المركز أن الشركة أعلنت عن حل هذه الثغرة وعدم وجود أي تسريب لبيانات المستخدمين.

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وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بإجراءات وقائية تتمثل في تغيير كلمة المرور المستخدمة في منصة (PayPal)، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي.

1000 e570763ade - كل الوطن
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365833

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