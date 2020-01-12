وفاة الفنان البحريني علي الغرير “طفاش” إثر سكتة قلبية

كل الوطن – الرياض:

توفي الفنان الكوميدي البحريني علي الغرير، الأحد، عن عمر يناهز 51 عامًا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة الرسمية إن جثمان الفنان الراحل سيوارى الثرى في التاسعة من صباح غدٍ الاثنين، حيث سيُدفن في مقبرة المنامة، فيما قالت تقارير إخبارية محلية إنه فارق الحياة إثر تعرضه لسكتة قلبية.

وكان الغرير، المولود في 30 سبتمبر/أيلول 1968، ذائع الصيت في البحرين ومنطقة الخليج. وعُرف بأدواره الكوميدية في العديد من الأعمال الفنية التليفزيونية، مثل سوالف طفاش، غناوي المرتاحين.

بجانب أدوراه البارزة في عدد من المسلسلات الدرامية، منها قيود الزمن، دمعة عمر، سعدون. كما لمع نجمه في المسرح البحريني، حيث نشط على خشبته وقدم العديد من المسرحيات، كما عنبر و11 سبتمبر، وناسة، صرخة الرعب. أما آخر أعماله المسرحية فكان من بينها مسرحيتي “إلعب في المضمون، المصافيع”.

وحسب وكالة أنباء البحرين، بدأ الغرير حياته الفنية في 1990 لدى ظهوره الأول في مسلسل “رحلة العجائب”، وتلاه مشاركته في ما يزيد عن 50 مسلسلاً، و13 عملاً مسرحيًا.

وسينمائيًا، شارك الغرير في عدد من الأفلام التي عُرضت في دور السينما بالبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وكان أبرزها (سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا) في 2016، و”طفاش والأربعين حرامي” في 2017، وآخرها “طربال رايح جاي” في 2018.

في حين أثار خبر وفاة الفنان البحريني علي الغزيز حالة من الحزن لدى أصدقائه وصناع الفن، إضافة غلى معجبيه، الذي اعتادوا مشاهدته والاستمتاع بفنه.