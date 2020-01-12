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الشرطة الإيرانية تتصدى بالغاز المسيل للدموع لمتظاهرين في طهران

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
الشرطة الإيرانية تتصدى بالغاز المسيل للدموع لمتظاهرين في طهران

تشهد العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن أخرى في البلاد، لليوم الثاني على التوالي، موجة احتجاجات على خلفية اعتراف سلطات إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، يوم 8جانقي

وخرج مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، في شوارع طهران للاحتجاج، بينما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات.

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وبدأت مسيرة المحتجين في ساحة آزادي وسط العاصمة تلبية لدعوات تظاهر من قبل ناشطين معارضين للسلطات، ورفع بعض المتظاهرين شعارات سياسية ضد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، كما رددوا “الموت للديكتاتور”.

كما رفع المحتجون في محطات ميترو الأنفاق في العاصمة شعارات مماثلة وأخرى بين رجال الدين والسلطات بينها “سأقتل من قتل أخي”.

وجرت احتجاجات مماثلة، الأحد، في عدد من المدن الأخرى بينها سنندج، عاصمة إقليم كردستان، ومشهد وزنجان وأصفهان وبابل وسمنان وقزوين.

المصدر: روسيا اليوم

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365847

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