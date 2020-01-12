عُماني قتله كويتي بلندن ليسلبه ساعة ثمنها 155 ألف دولار

كويتي، اسمه كما ورد من المحكمة هو Badir Rahim Alnazi وعمره 23 سنة، سلم نفسه طواعية الأربعاء الماضي لشرطة لندن، واعترف بقتله طالبا عمانيا، عمره 20 وسبق أن نشرت “العربية.نت” خبره بعد يومين من مقتله، وقالت نقلا عن الشرطة إن مجهولين هاجماه خارج متجر “هارودز” في منطقة Knightsbridge الراقية وسط لندن، طمعا بساعة ثمينة كانت في معصمه.

حامل الساعة، محمد بن عبد الله العريمي، رفض التنازل عنها لمهاجميه، خصوصا أنها ماركة Rolex ثمنها 120 ألف إسترليني، وفقا لما ورد بملف التحقيق، لذلك طعنه قاتله “بأداة معدنية حادة” وانتزعها منه، ثم لاذ وزميله فرارا في عتمة الفجر. أما الطالب المطعون ففارق الحياة بعد ساعة في المكان نفسه، مع أن الطعنة كانت واحدة وبظهره، والفيديو أدناه هو للحظة انهمك المسعفون بإسعافه على قارعة الطريق.

العريمي المقيم بلندن منذ 3 أعوام، ويدرس السياسة والاقتصاد بجامعة King’s College بوسط المدينة، ظهر لمهاجميه يوم الجريمة وهو يسير إلى حيث يقيم، وبرفقته صديق بحريني، فاعترضه الطامعان بالساعة على بعد أمتار من متجر Harrods الشهير، وطلب أحدهما أن يتخلى له عنها، فرفض ودخل معهما بشجار، وأثناءه طعنه الكويتي بالأداة الحادة، فانهار مغميا عليه عند الواحدة فجرا، وبدقائق وصلت سيارة إسعاف، فحاول من فيها إسعافه قدر الإمكان، لكنه توفي في المكان، وأقبلت الشرطة التي سجلت إفادة الصديق الذي كان معه عند مقتله في الشارع، وتلقى بدوره طعنة حين تدخل دفاعا عنه، لكنها لم تكن قاتلة ونجا منها.

وظهر مكلف من الشرطة في فيديو بعد 10 أيام، تحدث فيه عن القتيل.

كما عرض المكلف صورة الساعة، وتحدث عن نوعها وذكر رقمها، ليتصل من يعرف عنها شيئا بأي مخفر، وقال إنها ذهب عيار 18 ماركة Rolex Audemars Piquet Royal Oak 9mm لكنه لم يذكر قيمتها.

المصذر: عربية نت