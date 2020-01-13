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آبي بالعباءة صحبة بن سلمان في خيمة سعودية (صور+ فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
آبي بالعباءة صحبة بن سلمان في خيمة سعودية (صور+ فيديو)

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، في المخيم الشتوي بمحافظة العلا بشمال غربي المملكة.

وصافح آبي فور وصوله المخيم مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث السعودي الشعبي الذي يقام في المناسبات الخاصة قديما.

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وخلال الجلسة التي عقدت في “بيت الشعر”، ظهر آبي مرتديا عباءة الرجال العربية ومتناولا فنجان القهوة العربية، واطلع على التراث والثقافة السعودية.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط التي تضم أيضا سلطنة عمان والإمارات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365873

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