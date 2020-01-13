تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين .. أرامكو تسجل رقماً قياسياً جديداً في اكتتابها بلغ 110 مليار ريال

وأوضحت الشركة أنه إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 10 – 17 – 24 – 31 من ديسمبر العام الماضي و07 يناير الجاري، عن استلامها إشعارًا إلحاقيًا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، عن تقديم مدير الاستقرار السعري إخطاراً بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من المملكة العربية السعودية فيما يخص 450.000.000 سهماً عادياً من أسهم المصدر “أسهم خيار الشراء” بسعر الطرح البالغ 32 ريالاً سعودياً لكل سهم خيار شراء “خيار الشراء”، ونظراً لعدم تنفيذ مدير الاستقرار السعري عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.450.000.000 سهم عادي، التي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليارات ريال بما يعادل 29.4 مليار دولار أمريكي.