برعاية ولي العهد.. وتستضيفه أرامكو بشكل حصري : انطلاق المؤتمر الدولي لتقنية البترول بالظهران يُعقد للمرة الأولى في المملكة..

كل الوطن- واس : برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، انطلقت الليلة في مركز إثراء فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 الذي يُعقد للمرة الأولى في المملكة، وتستضيفه “أرامكو السعودية” بشكل حصري.

وجرى حفل الافتتاح في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران. وتستمر فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (نحو رؤية مزدهرة.. عصر جديد للطاقة) من 13 إلى 15 يناير الجاري في مركز إكسبو للمعارض بالظهران، وهو أول مؤتمر ومعرض عالمي متعدد التخصصات للنفط والغاز يعقد في المملكة، ويتوقع أن يحضره أكثر من ثمانية آلاف مشارك.

ويسلّط المؤتمر الضوء على الجهود المستمرة في صناعة النفط ويمثل فرصة لنشر التكنولوجيا وتبادل المعرفة على نطاق عالمي بطريقة متكاملة. ويركز المؤتمر على نشر التكنولوجيا الجديدة والحالية وأفضل الممارسات والأنشطة متعددة التخصصات المصممة للتأكيد على أهمية القيمة وزيادة قيمة الأصول.