تسجيل الدخول
» » بومبيو يشعر بالغضب للهجوم على قاعدة أمريكية مرة أخرى

بومبيو يشعر بالغضب للهجوم على قاعدة أمريكية مرة أخرى

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
بومبيو يشعر بالغضب للهجوم على قاعدة أمريكية مرة أخرى

كل الوطن- سبتونيك : اعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أنه يشعر بالغضب لوقوع هجوم صاروخي جديد على قاعدة عراقية، داعيا الحكومة العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.

موسكو – سبوتنيك. وكتب بومبيو على تويتر: “غاضبون من التقارير التي تشير إلى وقوع هجوم صاروخي جديد على القاعدة الجوية العراقية. أصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى وأدعو حكومة العراق إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي”.

اقرأ أيضا...
قاعدة عسكرية أمريكية

سقوط سبع قذائف “مورتر” على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق

ويعد هذا الهجوم هو الثاني بعد قصف صاروخي يوم الخميس الماضي لم يسفر عن أضرار، كما سبق استهداف القاعدة يوم 4 ينانر/ كانون الثاني الجاري بثلاث صواريخ.

وتضم قاعدة بلد الجوية قوات أمريكية عراقية ومدرعات بالإضافة إلى طائرات أف- 16 العراقية وتقول معلومات إن القاعدة شبه خالية من الوجود الأمريكي.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365894

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.