ملك الأردن يتحدث عن علاقة بلاده بإسرائيل و”صفقة القرن”

كل الوطن- سبتونيكأجرى ملك الأردن عبد الله الثاني، مقابلة مع قناة “فرانس 24″، تطرق خلالها إلى ضرورة إعادة إطلاق الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى مختلف القضايا في المنطقة.

وأجاب الملك عبد الله الثاني على سؤال بشأن رغبة بنيامين نتنياهو في ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها، حيث قال الملك “الأردن ملتزم بالسلام كخيار استراتيجي، وهو عامل مهم لاستقرار المنطقة. نحن، وللأسف، ندرك حقيقة استمرار أجواء الانتخابات منذ عام تقريبا، الأمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى الداخل وتركز على قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن علاقتنا الآن في حالة توقف مؤقت”.

وتابع “نأمل للشعب الإسرائيلي الاتفاق على حكومة في القريب العاجل لكي نتمكن جميعا من النظر إلى كيفية المضي قدما، أعلم أن حل الدولتين برأيي وبرأي معظم الدول الأوروبية هو الطريق الوحيد إلى الأمام. أما بالنسبة لمن يدعم أجندة حل الدولة الواحدة، فهذا أمر غير منطقي بالنسبة لي، وهناك ازدواجية في المعايير، وفئتان من القوانين لشعبين اثنين، هذا سيخلق المزيد من عدم الاستقرار”.

وبشأن العلاقة الأردنية الإسرائيلية، قال الملك: “بسبب موسم الدعاية الانتخابية الذي استمر لفترة طويلة، لم يكن هناك أي تواصل ثنائي أو خطوات ذات أثر، ولذلك عندما تكون هناك بعض القرارات والتصريحات، كما ذكرتَ سابقا ضم الضفة الغربية، فإنها تولد الشك لدى الكثير منا عن الوجهة التي يسعى إليها بعض السياسيين الإسرائيليين”.

وتتطرق الملك إلى صفقة القرن التي وعد بها دونالد ترامب، حيث قال: “لقد دارت بيني وبين الرئيس ترامب مباحثات عديدة حول هذا الموضوع، أعتقد أنه يدرك ما هو مطلوب للجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نحن بانتظار الفريق للكشف عن الخطة، وبالتالي أمامنا جميعا منطقة رمادية، لأننا إن لم نعرف محتوى الخطة، كيف لنا أن ننظر إلى الخطة عند الإعلان عنها، لا أعرف متى سيقومون بذلك، ولكن كثيرا ما نسمع أنه سيتم الإعلان عن الخطة قريبا”.

وكان الكونغرس الأمريكي قرر، في وقت سابق، رفض طلب الإدارة الأمريكية رصد ميزانية من أجل تمويل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم “صفقة القرن”، بدعوى اعتبارات مالية وليست سياسية