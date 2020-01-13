صاعقة تضرب أعلى ناطحة سحاب في الإمارات… صور

كل الوطن- وكالات- :ضربت الصاعقة أعلى نقطة في المبنى.

نشر في الانترنت صورة لضربة الصاعقة لأعلى ناطحة سحاب في الإمارات، برج خليفة. ونشر الصورة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على “إنستغرام”.

في الصورة، يُرى بوضوح كيف تضرب صاعقة البرق المبنى الواقع في وسط الصورة. وبدت الظاهرة الطبيعية غير عادية على خلفية سماء الليل الأرجواني في الإمارات.

وتشهد أغلب مناطق الإمارات هطول أمطار غير اعتيادية ويحذر المركز الوطني للأرصاد من الانزلاقات على الطرق والابتعاد من مناطق جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

وواصلت الأمطار الهطول خلال اليومين الأخيرين ما أدى إلى جريان السيول وامتلاء عدد من السدود في المناطق الشمالية في أودية شوكة والصاروج ومفنا وحام وسد سيجي، بحسب صحيفة “البيان”.

وتساقطت الأمطار بكثرة مصحوبة مع الرعد والبرق على دبي وأبوظبي والشارقة والذيد والشوامخ ورأس الخيمة والظفرة في غياثي وطريف والرويس والمرفأ ومدينة خليفة وسويحان.