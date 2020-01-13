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اليمن… مقتل قائد ميداني بارز في “أنصار الله” غرب تعز

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
اليمن… مقتل قائد ميداني بارز في “أنصار الله” غرب تعز

القاهرة- سبوتنيك.  : قُتل قيادي بارز في جماعة أنصار الله “الحوثيين”، اليوم الإثنين، بعملية للقوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن وحدة العمليات الخاصة في قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة، نصبت كميناً لقائد “أنصار الله” في قطاع البرح بمديرية مقبنة (غرب تعز)، صالح شهارة، بناء على معلومات استخباراتية.
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وأكد المصدر مقتل القيادي شهارة و4 من مرافقيه خلال الكمين الذي استهدفه في جبهة البرح.

وحسب المصدر، فإن القيادي شهارة يعد من أهم القيادات الميدانية في محافظة تعز، وعُين في شباط/فبراير الماضي، قائداً لقطاع البرح بعد توليه قيادة عمليات “أنصار الله” في منطقة الكسارة بمديرية مقبنة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365920

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