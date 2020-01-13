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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 152 قاضيًا بوزارة العدل

كل الوطن- فريق التحرير
2020-01-13T14:49:22+03:00
2020-01-13T15:15:16+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 دقيقةآخر تحديث : منذ 26 دقيقة
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 152 قاضيًا بوزارة العدل

الرياض – واس :   أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 152 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

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وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=365939

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