توقعات بإشتداد البرد ليلة الثلاثاء – الأربعاء في مناطق واسعة من الممكلة

كل الوطن – فريق التحرير:

من المُتوقع بعد مشيئة الله أن يستمر تأثير الكُتلة الهوائية ذات البردة الشديدة على مختلف مناطق المملكة حتى يوم الخميس على أقل تقدير.

وبحسب آخر التوقعات الجوية الصادرة عن كادر التبؤآت الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي فيُتوقع أن تُسجل العاصمة الرياض بمشيئة الله هذه الليلة 6 درجات مئوية، في حين تنخفض بشكل إضافي الليلة القادمة “ليلة الثلاثاء/الأربعاء”لتكون بحدود 4 درجات مئوية فقط، بالتالي تكون الأجواء قارسة البرودة في ساعات الليل، أما نهاراً فتكون الدرجة الحرارة العظمى بحدود 18 درجة مئوية.

درجات حرارة تلامس الصفر في حائل

أما في حائل التي تٌعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالكتلة الباردة فيُتوقع أن تبقى درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير، خاصة في ساعات الليل، وتكون درجات الحرارة حول الصفر المئوي، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، بالتالي فإن الطقس سيكون قارس البرودة، وتكون درجات الحرارة نهاراً مابين 16 إلى 13 درجة مئوية خلال اليومين القادمين بمشيئة الله

تراجع تاثير الكتلة الهوائية الباردة عن الطائف

ويُتوقع بمشيئة الله أن يتراجع تاثير الكتلة الهوائية الباردة عن الطائف، وترتفع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وتكون درجات الحرارة العظمى في أوائل العشرينات مئوية، فيما تكون الصغرى ما بين الـ 10 إلى 12 درجة مئوية والله أعلم.

المصدر: طقس العرب