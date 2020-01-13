توضيح مهم من “الصحة” بخصوص الرقية الشرعية وتعديلات “النفسية”

أكدت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) عدم صحة ما تم تداوله بشأن إقرار وزير الصحة توفيق الربيعة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية.

وشددت وزارة الصحة على أنه لا توجد تعديلات على اللائحة، موضحة أن الرقية الشرعية مسموحة في المستشفيات حسب الضوابط الشرعية.

وكانت شائعات ترددت أفادت بأن وزير الصحة أقر تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، تسمح بإجراء جلسات الرقية الشرعية داخل منشآت الصحة النفسية، وهو ما دعا وزارة الصحة إلى إطلاق «تنبيه مهم» عبر حسابها في «تويتر» يؤكد أنه لا توجد تعديلات على اللائحة.

عكاظ