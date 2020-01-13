نبيه بري: نصف التدهور الاقتصادي بلبنان سببه سياسي خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية ببيروت

كل الوطن- بيروت :رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية ببيروت:

– لا يمكن إعطاء مصرف لبنان المركزي صلاحيات استثنائية في ظل غياب الحكومة

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الاثنين، أن نصف التدهور الاقتصادي بالبلاد سببه “سياسي صرف”.

جاء ذلك في لقاء جمع بري ووفداً من نقابة الصحافة اللبنانية، برئاسة النقيب عوني الكعكي، بمقر رئاسة البرلمان في عين التينة بالعاصمة بيروت.

وقال بري إن “50 بالمئة من التدهور الاقتصادي سببه سياسي صرف”.

وأضاف: “أعطونا حكومة إنقاذ، وأؤكد لكم أن إنقاذ لبنان ممكن ووقف الانحدار ليس صعباً”.

وبخصوص الوضع المالي الذي تشهده البلاد، ورداً على مطالبة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بإعطائه صلاحيات استثنائية، تابع بري: “لا يمكن إعطاء مصرف لبنان صلاحيات استثنائية في ظل غياب الحكومة”.

ورداً عن سؤال حول تفعيل حكومة تصريف الأعمال، رأى بري أن عليها أن تقوم بعملها حتى آخر لحظة، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حسان دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.

وأجبرت احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في الـ29 من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة “تكنوقراط” (اختصاصيين غير حزبيين) قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

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