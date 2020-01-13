زوجة رئيس الوزراء الياباني تلفت الأنظار بارتدائها الحجاب في السعودية… فيديو

كل الوطن – متابعات: لفتت زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأنظار بإطلالتها خلال تواجدها في المملكة السعودية، برفقة زوجها على رأس وفد ياباني رفيع المستوى، وهي تضع وشاحا على رأسها.

ولقي الأمر ترحيبا من قبل المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اعتبار السلوك احتراما للعادات والتقاليد في المملكة العربية السعودية.

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زارت حرم رئيس وزراء اليابان أكييه آبي جمعية الأطفال المعوقين بالرياض حيث كان في استقبالها معالي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالرحمن السويلم،وأعضاء المجلس

وأشادت حرم رئيس وزراء اليابان بالعناية الفائقة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية pic.twitter.com/IW2APcyYHx — الإذاعات الدولية السعودية (@Intersaudiradio) January 12, 2020

وعلقت إحدى المغردات “الرقي العالي واحترام تقاليد الآخرين، زوجة رئيس وزراء اليابان تلبس العباية والطرحة عند وصولها للسعودية…”.

يذكر أن أكييه آبي، زوجة رئيس وزراء اليابان، زارت جمعية الأطفال المعاقين بالرياض في إطار جولة لرئيس الوزراء الياباني إلى منطقة الشرق الأوسط لمدة 5 أيام، التي يستهلها في الرياض، وتسعى من خلالها طوكيو للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.

ونشرت الإذاعات الدولية السعودية صورا لأكييه آبي عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وعلقت “زارت حرم رئيس وزراء اليابان أكييه آبي جمعية الأطفال المعوقين بالرياض حيث كان في استقبالها معالي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن السويلم، وأعضاء المجلس”.