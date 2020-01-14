فوائد الكركم للوجه وأفضل خلطاته لتفتيح البشرة

يعد الكركم من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من بعض المشاكل المتعلقة بجمال البشرة من الحبوب أو البثور، خاصة البشرة التي تتعرض للاسمرار نتيجة تعرضها لأشعة الشمس الضارة وكذلك الأتربة والشوائب.

إليك فوائد الكركم وأفضل خلطاته الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من اسمرارها.

فوائد الكركم للبشرة

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فوائد الكركم للوجه

تغذية البشرة وتضيف لها نعومة ونضارة ولمعاناً.

توحيد وتفتيح لون البشرة مع المداومة على استخدامها.

يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في بناء الكولاجين، ويحافظ على مرونة الجلد.

الكركم له دور بارز وفعال في تقشير البشرة الميتة.

يزيل البقع الداكنة، ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يساعد على تنظيف البشرة بعمق والتخلص من الرؤوس البيضاء.

تقشير البشرة، وإزالة الخلايا الميتة من البشرة.

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خلطات الكركم لتفتيح البشرة

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بشرة فاتحة ونضرة

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خلطة الكركم والطحينة

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خلطة الكركم والطحينة

المكونات:

2 ملعقة كركم الجسم

2 ملعقة طحينة

ملعقة حليب

نصف ملعقة عصير ليمون

طريقه التحضير والاستخدام:

ضعي الطحينة في وعاء مناسب ثم أضيفي الكركم واخلطيها جيداً.

أضيفي عليها الحليب وعصير الليمون مع التقليب جيداً، حتى تصبح عجينة.

استخدمي القناع على وجهك والرقبة ثم اتركيه لمدة 20 دقيقه لا أكثر.

افركي الخليط جيداً ثم اشطفي وجهك بماء فاتر.

خلطة الكركم وماء الورد

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خلطة الكركم وماء الورد

المكونات:

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة كبيرة من الطحين

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي كافة المكونات السابقة جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

طبقي الخليط على الوجه والرقبة ودلكيها بحركات دائرية.

اتركي الخليط حتى يجف.

احرصي على تكرار الوصفة يومياً حتى تحصلي على نتائج مرضية.

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خلطة الكركم والنعناع

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خلطة الكركم والنعناع

المكونات:

ملعقة كبيرة من كركم الجسم

3 قطرات من زيت شجرة الشاي

2 ملعقة كبيرة من ماء النعناع

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب واخلطيها جيداً.

وزعي الخليط على بشرة نظيفة.

اتركي الخليط حتى يجف.

اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

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كرري الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مبهرة.