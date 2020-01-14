9 علامات على احتياج جسمك للماء

كل الوطن- متابعات: قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه غال إنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض. وأوضحت غال أن الأعراض تتمثل في: 1- الصداع.
2- الدوار.
3- ضعف التركيز.
4- آلام الكلى.
5- تراجع كمية البول.
6- اللون الداكن والرائحة النفاذة للبول.
7- الإمساك والقوام الغليظ للبراز.
8- جفاف وتشقق الشفاه.
9- ظهور التجاعيد على ظهر اليد والساعد والفخذ.
وأشارت غال إلى أن قلة السوائل بالجسم ترجع في الغالب إلى تراجع الشعور بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض، مشددة على ضرورة إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا.