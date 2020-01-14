تسجيل الدخول
» » 9 علامات على احتياج جسمك للماء

9 علامات على احتياج جسمك للماء

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
9 علامات على احتياج جسمك للماء

كل الوطن- متابعات: قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه ‫غال إنه يمكن الاستدلال على نقص السوائل بالجسم من خلال ملاحظة بعض ‫الأعراض. ‫وأوضحت غال أن الأعراض تتمثل في: 1- الصداع.

2- الدوار.

اقرأ أيضا...

3- ضعف التركيز.

4- آلام الكلى.

5- تراجع كمية البول.

6- اللون الداكن والرائحة النفاذة للبول.

7- الإمساك والقوام الغليظ للبراز.

‫8- جفاف وتشقق الشفاه.

9- ظهور التجاعيد على ‫ظهر اليد والساعد والفخذ. ‫

وأشارت غال إلى أن قلة السوائل بالجسم ترجع في الغالب إلى تراجع الشعور ‫بالعطش بسبب التقدم في العمر أو الإصابة بأحد الأمراض، مشددة على ضرورة ‫إمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لتر ونصف يوميا.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366108

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.