تسجيل الدخول
» » في أمريكا : 300 نسر يحتلون برج اتصالات

في أمريكا : 300 نسر يحتلون برج اتصالات

كل الوطن- فريق التحرير
منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
في أمريكا : 300 نسر يحتلون برج اتصالات

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات: يسعى مسؤولون أميركيون إلى معالجة مشكلة تشكلها مئات النسور التي تجثم على برج تابع لسلطات حماية الحدود في ولاية تكساس.

وبحسب ما أفادت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال”، فإن نحو 300 نسر رقد على برج اتصالات يبلغ طوله نحو 100 متر في مدينة كينغزفيل الجنوبية التي لا تبتعد كثيرا عن الحدود الأميركية المكسيكية.

اقرأ أيضا...

وباتت السلطات أمام معضلة، إذ إن النسور تشوش على العمال في المكان، فيما لا تستطيع قتلها إذ يحمي قانون أميركي صدر قبل 100 عام هذه الطيور من القتل.

وتقول السلطات الأميركية إنها تبحث عن حل يبعد السنور عن برج الاتصالات الذي تستخدمه هيئة حماية الحدود والجمارك، مثل شباك كبيرة تنصب حول البرج، لكن الفكرة لم تطبق لغاية الآن.

وتظهر الصور الطيور الكبيرة وقد رقدت على قضبان البرج، وبنى بعضها أعشاشا عليه. ويشوش وجود الطيور الجارحة فوق البرج على أعمال الصيانة المستمرة أسفله، بسبب الفضلات الذي تخرجها.

وقال متحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود إن النسور تحط رحالها فوق البرج منذ سنوات، لكن الأمر تفاقم أخيرا مع تزايد أعداد هذه الطيور.

وأضاف أن هذه الطيور التي تحتل البرج تلقي فضلاتها في الأسفل، لكن الأخطر من ذلك سقوط بعض فرائسها فوق رؤساء المارة، مما يخلق وضعا مرعبا.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366122

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.