ولي عهد أبوظبي يلتقي سمو وزير الطاقة

كل الوطن – واس:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة الذي يحضر ممثلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في هذه المناسبة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، خصوصًا في مجالات الطاقة.