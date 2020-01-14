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ألمانيا تعلن الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-14T17:19:09+03:00
2020-01-14T17:19:51+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
ألمانيا تعلن الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

برلين- سبوتنيك. وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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وذكر بيان للحكومة: “قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول”.

وفقا لمجلس الوزراء، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. لكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة.

وأضاف البيان: “بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين”.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366179

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