جريمة ضد “عشاق الجبن”… بوريس جونسون يشن هجوما على النباتيين

يود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لو يفقد بضعة كيلوغرامات من وزنه هذا العام، لكنه لا يريد أن يكون نباتيا صرفا لأن هذا يحتاج تركيزا كبيرا، ويعني الإقلاع عن تناول الأجبان على حد قوله.

وهاجم جونسون النباتيين، ردا منه على مزاعم خضوعه لحمية غذائية لإنقاص وزنه.

ونفى جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن يكون قد بدأ في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، اتباع حمية غذائية، واصفا من يتبع النظام النباتي بأنه “جريمة ضد عشاق الجبن”.

وتابع: “لا يمكنك أن تأكل الجبن إذا كنت نباتيا، أليس كذلك؟ وهذه مجرد جريمة ضد عشاقها”.

وعن اتباعه حمية غذائية، قال ضاحكا: “لا، لست كذلك، لقد فكرت في القيام بهذا، ولكن الأمر يتطلب الكثير من التركيز”.

لكن هذا لم يمنع بوريس جونسون من التعبير عن تقديره لكل الأشخاص القادرين على اتباع نظام نباتي، وقال إنه “يخلع قبعته” لكل من هو قادر على تجنب المنتجات غير النباتية.