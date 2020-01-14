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أوغندا.. إمام مسجد يكتشف أن زوجته رجل بعد الزفاف (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
أوغندا.. إمام مسجد يكتشف أن زوجته رجل بعد الزفاف (صور)

اكتشف إمام مسجد في أوغندا بعد أسبوعين من الزواج أن زوجته ما هي إلا رجل يمارس كل أشكال النصب والاحتيال.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور في منطقة كيونجا أنه كان يبحث عن امرأة ليتزوجها، والتقى فتاة ترتدي الحجاب، أعجبته وحين طلب منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكن الدخول بها شرعا إلا بعد دفع المهر لخالتها.

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وبعد انتهاء أسبوعين وتسلم خالتها المهر زعمت أنها في فترة الحيض ولا يجوز الدخول بها.

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Ugandan man pretends to be a woman, gets married by an imam

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وفي أحد الأيام شاهد أحد الجيران العروس وهى تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهي وقام بإبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على “الزوجة”.

وقال إسحاق موجيرا، ضابط التحقيقات الجنائية في مقاطعة كيونجا: بعد الفحص الشامل، والتأكد من أن السيدة ذكر، تم إبلاغ زوجها الذي كان مرافقها إلى مركز الشرطة، ولم يكن مصدقا وطلب من الشرطة السماح له بالتأكد بنفسه .. وعندما تأكد من ذلك، حينها رفع شكوى اتهم فيها “زوجته” الذكر بالنصب عليه، وتزويره في الأوراق الرسمية، وانتحال صفة سيدة، حتى يتمكن من الحصول على أمواله.

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Ugandan Imam marries fellow man unknowingly

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366186

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