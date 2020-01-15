توقعات بموت الآلاف جراء التغيرات المناخية

توصل علماء كلية لندن الملكية وجامعتي كولومبيا وهارفارد، إلى استنتاج يفيد بأن ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم بمقدار درجتين مئويتين يمكن أن يزيد في عدد الوفيات في العالم.

ويفيد موقع EurekAlert، بأنه وفقا للنتائج التي حصل عليها العلماء سيزداد عدد الوفيات في الولايات المتحدة وحدها بمقدار 2100 سنويا.

ويشير الموقع، إلى أن العلماء درسوا عدد الوفيات بسبب الإصابات في كل ولاية أمريكية باستثناء جزر هاواي وألاسكا خلال أعوام 1980-2017 . وهذه الاصابات مرتبطة بحوادث عرضية، مثل السقوط والغرق وحوادث المرور وأعمال العنف والانتحار. وقد تابع الباحثون التغيرات غير الطبيعية في درجة حرارة الهواء خلال 38 سنة.

واتضح للباحثين، أن ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي تسبب بوفاة أعداد كبيرة من الشباب، معظمهم نتيجة حوادث المرور والانتحار والغرق والعنف. وأن معظم الوفيات كانت بين الذكور 1200 من مجموع 1600 وفاة إضافية نتيجة ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي بمقدار 1.5 درجة مئوية.

ويفترض الباحثون، أن الطقس الحار يجبر الناس على التواجد في الهواء الطلق، ما يزيد من احتمال تعرضهم للحوادث. علاوة على هذا، يساهم ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي في تفاقم الاضطرابات النفسية وتناول كمية أكبر من المشروبات الكحولية.

المصدر: لينتا. رو