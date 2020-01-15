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محامي زوج نانسي عجرم يرد على توجيه النيابة العامة تهمة القتل العمد لفادي الهاشم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-15T19:46:55+03:00
2020-01-15T19:49:28+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
محامي زوج نانسي عجرم يرد على توجيه النيابة العامة تهمة القتل العمد لفادي الهاشم

رد محامي زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، على ادعاء النيابة العامة اللبنانية عليه بجرم القتل العمد، معتبرا أنه “مسار طبيعي” في القضية التي أحدثت جدلا واسعا في لبنان.

وصدر عن مكتب المحامي غابي جرمانوس، بيانا قال فيه: “لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الهاشم، على اعتبار أنه المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الهاشم، دفاعا مشروعا عن النفس”.

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وأضاف البيان أنه “ترك الهاشم من قبل النائب العام الاستئنافي في وقت سابق، تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع عن النفس”.

وادعت النيابة العامة في لبنان، اليوم الأربعاء، على زوج الفنانة نانسي عجرم بجرم “القتل العمد”، إثر حادث إطلاقه النار على شاب سوري في منزلهما منذ أسبوعين.

وأثارت الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة نانسي عجرم جدلا في لبنان، بعد أن أطلق زوجها النار على محمد موسى الذي قتل على الفور.

وتعددت الروايات بشأن الحادث، منها أن يكون موسى دخل إلى المنزل بقصد السرقة، ومنها أن يكون هناك معرفة سابقة جمعت الضحية مع الفنانة وزوجها، حيث أنه كان يعمل معهما وحضر للمطالبة بمستحقات مالية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366396

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