“منشآت” تشارك موقع “بدايتي” للتوظيف الإلكتروني

كل الوطن – الرياض:

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في المملكة العربية السعودية شراكتها مع “بدايتي”، منصة التوظيف الإلكتروني المخصصة للشباب السعودي. وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من إيجاد وتوظيف الشباب السعودي عبر منصة “بدايتي” (Bidayati.com) بأتعاب خاصة و مخفضة.

وتعتبر “بدايتي” منصة للبحث عن الوظائف للشباب السعودي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 عاماً من خلال الهاتف الجوّال. ويمكن لأصحاب الأعمال استخدام هذه المنصة المتقدمة لإيجاد مرشحين للعمل في وظائف بدوام كامل و وظائف بدوام جزئي، إضافة إلى الفترات التدريبية في الشركات والمؤسسات المختلفة. كما تُعد هذه المنصة الإلكترونية فريدة من نوعها حيث أنها لا تتطلب من الباحثين عن عمل تقديم سيرة ذاتية، بل بإمكانهم استخدام استبيان بسيط، ومن خلال تقنية الذكاء الاصطناعي ستقوم المنصة بترشيح الشخص المناسب لكل وظيفة.