“نيوم” تدعو إلى سرعة التسجيل في برنامجها للابتعاث المنتهي بالتوظيف

كل الوطن – واس:

أعلنت شركة نيوم اليوم، أن برنامج “نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف” لمرحلة البكالريوس بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة “ايكول اوتيليري دو لوزان” (EHL) في سويسرا، التي تعد أعرق وأفضل جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية، لاقى إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقه 8 يناير حتى قبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة التسجيل التي ستنتهي السبت 18 يناير2020.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في الشركة المهندس محمد بن عطاالله التويجري، أن عدد المتقدمين للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني بلغ 8144 متقدمًا بحلول ظهر اليوم، مهيبا بأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم إلى المسارعة بالتسجيل نظرًا لاقتراب انتهاء المدة المحددة.

وأكد التويجري أن الأولوية لأبناء منطقة نيوم بمختلف محافظاتها ومدنها وقراها خاصة شرما وقيال والخريبة والعصيلة, عادًّا البرنامج فرصة كبيرة لأبناء منطقتي تبوك ونيوم للحصول على أفضل تعليم في مجال الضيافة إلى جانب فرص عمل في مشروع نيوم.

مما يذكر أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية من ضمنها إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمتنزهات الترفيهية وغيرها، وسيتلقى الطلاب تعليمهم في مقر الجامعة في المدينة المنورة، وسيتم اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم، ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أدناه، والذي يشمل جميع الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج https://www.neom.upm.edu.sa/ .