رجاء الجداوي: من يروج شائعة وفاتي سيعاني من نفس الحزن

كل الوطن – الرياض:

رفضت الفنانة المصرية رجاء الجداوي الشماتة في مروجي شائعات مرضها ووفاتها، وقالت في أول ظهور لها بصحبة عدد كبير من نجمات الفن، أن من يروج الأكاذيب عنها وعن بقية المشاهير، سيأتي عليه يوم ليعاني من نفس الحزن ويشرب من نفس الكأس.

رجاء ظهرت بصحبة الإعلامية بوسي شلبي والنجمات بوسي ورانيا فريد شوقي وإيمي سمير غانم وريهام عبد الغفور وشيماء سيف وسوزان نجم الدين وأميرة ابنة رجاء الجداوي، وطلبت منها بوسي شلبي أن “تكيد العزال” وترد على مروجي شائعة مرضها، قائلة: احنا بنكيد العزال اللي بيقولوا أن رجاء فيها حاجة، أهو احنا كلنا معاها، ولكن رجاء رفضت وفضلت أن توجه رسالة إنسانية لكل من يساهم في ترويج مثل هذه الشائعات، مؤكدة أنهم سيذوقون من نفس الكأس وسيشعرون وقتها كم هو محزن أن يتداول الناس خبر وفاتهم وهم على قيد الحياة.

وأضافت رجاء الجداوي أنها ستموت في الوقت المحدد لها دون تقديم أو تأخير، وكل ما تطلبه ألا يتم ترويج هذه الأخبار التي تصيب جميع محبيها وأهلها بالفزع والحزن.