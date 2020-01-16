“سكني” يكشف عن استهدافه 300 ألف أسرة في 2020

كل الوطن – واس:

أصدر برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقريره الختامي للعام الماضي 2019م، حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج في نسخته الثالثة، متضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً، وأشار التقرير إلى الأرقام الحديثة التي أسهمت في نمو القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول، مستعرضًا تجاوز البرنامج مستهدفاته التي أعلن عنها للعام الماضي، ليصل لخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال عام واحد.

وأوضح تقرير “سكني” أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي أتاحها البرنامج حتى نهاية العام الماضي 300.041 أسرة، منها 109,162 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية في شهر ديسمبر فقط نحو 51,778 أسرة، كما تمكنت نحو 24,194 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر ديسمبر، ذلك كله يأتي علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018م.

واستعرض التقرير الذي يمكن الاطلاع عليه كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports، إعلان الدفعة الأخيرة للمستفيدين المسجلين في صندوق التنمية العقارية، كذلك خدمات تطبيق سكني الإضافية المتمثلة في الاستحقاق الفوري، واستعراض المنتجات والحجز الفوري وتصفح العروض التمويلية وإصدار عرض السعر وتوقيع العقد، إضافة إلى مستهدفات “سكني 2020م” من الحلول السكنية والتمويلية في مختلف مناطق المملكة بما يتجاوز 354 ألف حل سكني وتمويلي، منها: 102 ألف وحدة تحت الإنشاء، و85,903 وحدة جاهزة، و50,445 تمويل بناء ذاتي، وأكثر من 64 ألف أرض قابلة للتمويل، ونحو 51 ألف أرض مجانية.

وتطرق التقرير إلى مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 58 مشروعاً ضمن 70 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطورين العقاريين توفر 125 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 42 مشروعاً جاهزاً ضمن مشروعات الوزارة بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

وكشف تقرير “سكني” عن استعراض منصة “سكني” الإلكترونية نحو 147 مخططاً سكنياً عبر بوابته الإلكترونية موزعة في مناطق المملكة، منها 26 مخططاً في منطقة الرياض، و19 مخططا في منطقة مكة المكرمة، و5 في منطقة المدينة المنورة، و 9 مخططات في المنطقة الشرقية و5 في منطقة الحدود الشمالية و3 مخططات في منطقة تبوك و6 مخططات في منطقة الباحة و10 في منطقة جازان، إضافة لـ 4 مخططات في منطقة نجران، و 7 في منطقة الجوف، و16 مخططا في منطقة حائل، و18 مخططا في منطقة عسير، و16 مخططاً في منطقة القصيم، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لـ “سكني”.

مما يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر وبشكل أسرع وبأسعار مناسبة عن طريق توفير حلول سكنية وتمويلية متعددة تتلاءم مع احتياجات الأسر وقدراتها، وتحسين تجربة المستفيد وتسهيلها، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.