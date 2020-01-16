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هذه أكثر الدول رقابة على الإنترنت.. تعرف عليها!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-16T15:01:19+03:00
2020-01-16T15:06:13+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
هذه أكثر الدول رقابة على الإنترنت.. تعرف عليها!

كشفت دراسة جديدة نشرها Comparitech.com – الموقع المتخصص في مقارنة أدوات الخصوصية – عن أكثر الدول فرضاً للرقابة على الإنترنت حول العالم.

وبحسب الدراسة، فإن كوريا الشمالية لا تزال تحت المركز الأول بكونها أكثر الدول رقابةً على الإنترنت، ثم جاءت جارتها الصين في المركز الثاني، ثم روسيا في المركز الثالث، ثم إيران، وكذلك تركمانستان.

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هذا ولتصنيف الدول ركز الموقع على 10 عوامل، وهي: تقييد خدمات التورنت، وحظر خدمات التورنت، وتقييد المحتوى الجنسي، وحظر المحتوى الجنسي، وتقييد وسائل الإعلام السياسية، وحظر وسائل الإعلام السياسية، وتقييد شبكات التواصل الاجتماعي، وحظر مواقع التواصل، وتقييد خدمات VPN، وحظرها.

وبعد النظر في كل هذه العوامل، حققت كوريا الشمالية العلامة الكاملة، إذ إنها تحظر كل شيء، ثم جاءت الصينية بـ 9 نقاط، ثم روسيا وتركمانستان وإيران بـ 7 نقاط.

ومع أن الرقابة على الإنترنت أصبحت تعد مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يحاول عدد متزايد من الدول خنق أو التحكم في المحتوى عبر الإنترنت بطريقة أو بأخرى. إلا أن الحكومات تدرك أن المستخدمين أصبحوا يستخدمون خدمات VPN لتجاوز الحظر المفروض.

يُشار إلى أن الدراسة لا تشتمل على حالات قطع الاتصال بالإنترنت عن المواطنين، وهي مشكلة كبرى في عدد من الدول، بما في ذلك الهند التي أصبحت تزيد من رقابتها على الإنترنت.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366478

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