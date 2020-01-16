وفاة الفنانة ماجدة الصباحي

توفيت ظهر اليوم الخميس الفنانة المصرية الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر ناهز الـ 89 عاما.

وقالت غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة في تصريح خاص لـ”فوشيا” إن الفنانة الكبيرة توفيت ظهر اليوم، وجار الإعداد للعزاء.

والفنانة ماجدة الصباحي اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي لكنها عرفت في الوسط الفني باسم “ماجدة”.

وقدمت الفنانة الراحلة للسينما كما هائلا من الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتي تم تصنيف عدد منها في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما.

ودرست في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عاما.

يشار إلى أنه وقبل سنوات، أقامت الممثلة المصرية غادة نافع دعوى “حجر” على والدتها ماجدة الصباحى، وحصلت على حكم من نيابة الدقى، لشؤون الأسرة بالحجر، الذى يمكّنها من التصرف فى جميع الأموال والممتلكات السائلة والعقارية والشركات دون الرجوع إلى والدتها.

وقالت ابنة الفنانة الكبيرة في دعواها إن والدتها مصابة بعدة أمراض لا تمكّنها من اتخاذ قرارات بشأن ممتلكاتها وشركاتها، ومنها أنها مصابة بالزهايمر، بعد بلوغها 79 عاما، وأنها لا تستطيع التصرف في أموالها.

وبررت غادة نافع هذه الدعوى قائلة في تصريحات صحفية “فوجئنا بشخص يرفع دعوى قضائية ضد والدتي ومعه أوراق بها توقيعها وتنازل عن إيجار الكافيتريا التي تملكها لمدة خمسة

عشر عاما، كما احتوت هذه الأوراق على بنود أخرى غريبة من المستحيل أن توقع عليها والدتي، ولكن للأسف عندما قمت بسؤالها أكدت لي أنها لا تتذكر شيئا، أمي أصبحت امرأة كبيرة وتعجز كثيرا عن تذكر كل ما يحدث لها، والطب الشرعي أثبت أنها تعرضت لعملية نصب، والنيابة طلبت مني تولي مسؤولية الحفاظ على أموالها بعد هذه الواقعة، أي أنني لم أحجر عليها إلا لحمايتها”.

مولدها ونشأتها