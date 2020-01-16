تسجيل الدخول
» » محامي الكاتب الكويتي عبد الله النفيسي يكشف عن محاولة لاغتيال موكله

محامي الكاتب الكويتي عبد الله النفيسي يكشف عن محاولة لاغتيال موكله

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
محامي الكاتب الكويتي عبد الله النفيسي يكشف عن محاولة لاغتيال موكله

ترددت مجددا أنباء عن تعرض المفكر الإسلامي والكاتب الكويتي عبد الله النفيسي لمحاولة اغتيال، ولكن بعبوة ناسفة هذه المرة.

وأعلن المحامي عادل عبد الهادي: “وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي د. عبد الله النفيسي عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته”، ورد هذا التهديد في رسالة إلكترونية لموقع القبس الرسمي وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج الصندوق الأسود.

اقرأ أيضا...

وأضاف أن موكله سبق أن تعرض للتهديد، ولكن هذه المرة التهديد يطال حياته مباشرة، وأن موكله يتواجد حاليا خارج البلاد، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياته.

وأوضح أنه خاطب الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكله في ظل وجود معلومات بوجود محاولة لاغتياله.

وتابع : “نشدّد على أننا نأخذ هذا الموضوع بأقصى جدية ولن نتوانى عن المتابعة الحثيثة لتطورات التحقيق وإجراءات حماية د. عبد الله النفيسي”.

5e2055624236045b641a0dcd - كل الوطن

صورة عن الشكوى التي قدمها محامي النفيسي.

المصدر: صحف ومواقع كويتية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366536

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.