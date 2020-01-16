احتراق سيارة لامبورجيني في أحد أنفاق براغ

أفادت مصلحة الإطفاء في العاصمة التشيكية، بأن سيارة رياضية من طراز لامبورجيني، احترقت يوم الخميس في نفق بلانكا وسط مدينة براغ عاصمة البلاد.

وقال المتحدث باسم الإطفاء مارتن كافكا للصحفيين، إن “النيران اندلعت في السيارة وتسبب الحادث بقطع حركة المرور في النفق بالاتجاهين”.

وأشار إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، وأن أحدا لم يصب في الحادث.

Pražští hasiči zasahují u požáru sportovního auta Lamborghini Aventador v tunelu Blanka.https://t.co/bMkPkFoCAi — iDNES.cz (@iDNEScz) January 16, 2020

وتجري في الوقت الراهن تهوية النفق من الدخان ونواتج الاحتراق، بواسطة منظومة تهوية النفق.

وقال المتحدث، إن السبب المحتمل لاحتراق السيارة، عطل فني فيها وأكد أن السيارة احترقت بالكامل.

المصدر: نوفوستي