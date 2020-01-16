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احتراق سيارة لامبورجيني في أحد أنفاق براغ

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
احتراق سيارة لامبورجيني في أحد أنفاق براغ

أفادت مصلحة الإطفاء في العاصمة التشيكية، بأن سيارة رياضية من طراز لامبورجيني، احترقت يوم الخميس في نفق بلانكا وسط مدينة براغ عاصمة البلاد.

وقال المتحدث باسم الإطفاء مارتن كافكا للصحفيين، إن “النيران اندلعت في السيارة وتسبب الحادث بقطع حركة المرور في النفق بالاتجاهين”.

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وأشار إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق، وأن أحدا لم يصب في الحادث.

وتجري في الوقت الراهن تهوية النفق من الدخان ونواتج الاحتراق، بواسطة منظومة تهوية النفق.

وقال المتحدث، إن السبب المحتمل لاحتراق السيارة، عطل فني فيها وأكد أن السيارة احترقت بالكامل.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366544

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