تسجيل الدخول
» » السعودية.. استمرار تمرين “السيف الذهبي – TTX” مع الجانب الفرنسي (صور)

السعودية.. استمرار تمرين “السيف الذهبي – TTX” مع الجانب الفرنسي (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
السعودية.. استمرار تمرين “السيف الذهبي – TTX” مع الجانب الفرنسي (صور)

تتواصل تمارين القيادة “السيف الذهبي – TTX” بين القوات المسلحة السعودية والفرنسية، والتي انطلقت في الـ16 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ28 منه، في كلية القيادة والأركان بالرياض.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة السعودية اللواء الركن عادل بن محمد البلوي: “التمرين ‏يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري السعودي الفرنسي في مجال التخطيط العملياتي والتخطيط العملي للعمليات المشتركة وزيادة فعالية التنسيق بمشاركة نخبة من الضباط المخططين المؤهلين من أفرع القوات المسلحة للبلدين”.

اقرأ أيضا...

وأضاف: “كان لهذا التعاون الأثر الجيد في اكتساب الخبرات ومواكبة مسيرة التطوير للقوات المسلحة التي تشهد نقلة نوعية في التدريب والتأهيل والتسليح”.

من جانب آخر، ذكر مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني، أنه “جرى تنفيذ العديد من الأهداف التدريبية ضمن بيئة عمليات مختلفة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ويستكمل تحقيق بقية الأهداف التدريبية الأخرى بانتهاء تنفيذ التمرين”.

ويأتي التمرين العسكري المشترك ضمن سلسلة تنفذها صنوف القوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب وتطوير العمل المشترك ومواكبة التحديث للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم.

المصدر: سبق

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366549

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.