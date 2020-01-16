السعودية.. استمرار تمرين “السيف الذهبي – TTX” مع الجانب الفرنسي (صور)

تتواصل تمارين القيادة “السيف الذهبي – TTX” بين القوات المسلحة السعودية والفرنسية، والتي انطلقت في الـ16 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ28 منه، في كلية القيادة والأركان بالرياض.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة السعودية اللواء الركن عادل بن محمد البلوي: “التمرين ‏يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري السعودي الفرنسي في مجال التخطيط العملياتي والتخطيط العملي للعمليات المشتركة وزيادة فعالية التنسيق بمشاركة نخبة من الضباط المخططين المؤهلين من أفرع القوات المسلحة للبلدين”.

وأضاف: “كان لهذا التعاون الأثر الجيد في اكتساب الخبرات ومواكبة مسيرة التطوير للقوات المسلحة التي تشهد نقلة نوعية في التدريب والتأهيل والتسليح”.

من جانب آخر، ذكر مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني، أنه “جرى تنفيذ العديد من الأهداف التدريبية ضمن بيئة عمليات مختلفة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ويستكمل تحقيق بقية الأهداف التدريبية الأخرى بانتهاء تنفيذ التمرين”.

ويأتي التمرين العسكري المشترك ضمن سلسلة تنفذها صنوف القوات المسلحة السعودية مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب وتطوير العمل المشترك ومواكبة التحديث للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم.

المصدر: سبق