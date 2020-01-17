د. عبدالمجيد الجلاَّل: تقاطع المصالح في الصراع الأمريكي الإيراني!

قبل أيامٍ معدودةٍ ، أجهزت واشنطن بصواريخها ، على قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ، وهو من أبرز قادة إيران منذ قيام الثورة الخمينية عام 1977، حينها ، توقع الجميع بأنَّ المواجهة الأمريكية الإيرانية الساخنة، قد حانت ساعتها، وأنَّ إيران ستنتقم بشدة من قتلة أبرز قادتها ، كما وعدت ، وتوعدت ، بذلك!

لكنَّ الانتقام الإيراني ، لم يكن مُزلزلاً ، كما جاء على لسان قادة إيران ، بل كان رداً مدروساً ومحدوداً ومُتناسباً، ولم تكن التهديدات الإيرانية الهيسترية، ضد الأمريكيين ، إلا هياطاً إيرانياً ، صرفاً، فقط أسفر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتي عين الأسد ، وأربيل ، في العراق ، وفق تقييم البنتاغون ، عن نتائج جدُ متواضعة ، فلم يُقتل أو يُجرح جندي أمريكي واحد!!

في المقابل ، امتنعت واشنطن عن الرد العسكري، بحكم عدم تعرض جنودها لأي أذىً ، ورأت أنَّ المصلحة الأمريكية العليا، تكمن في عدم الرد العسكري ، والاكتفاء بالعقوبات الأمريكية المُشدَّدة على إيران !

إذن ، هو اتفاقٌ ، ربما تمَّ عبر دولٍ وسيطة ، على عدم التصعيد الساخن، بين الأمريكيين والإيرانيين ، وهو ما يعرف بتقاطع المصالح ، فالمصلحة الإيرانية ، في هذه المرحلة ، لا تتماهى مع إشعال حربٍ مفتوحة مع الأمريكيين ، لذا ، فقد تعمدت عدم إصابة وقتل جنودٍ أمريكيين ، بل يُقال بأنَّ إيران قد أبلغت واشنطن عبر العراق عن توقيت الضربة الصاروخية ، بما يعني عدم الرغبة كلياً ، في التصعيد ضد الأمريكيين ، حتى لا تستفز الرئيس الأمريكي ترامب ، فكان الرد كما قلتُ سابقاً محدوداً لحفظ ماء وجه الإيرانيين .

بالمُحصّلة النهائية ، إيران دولة براغماتية ، انحنت للعاصفة الأمريكية ، وكان ردها الصاروخي حفظاً لماء وجهها ، فلم تقتل أو تجرح أمريكياً ، ويبدو أنَّ السلوك الإيراني هذا، قد استحسنه الرئيس ترامب ، فآثر خفض التصعيد العسكري ضد إيران!

خلاصة القول ، ما حدث بين واشنطن وطهران ، رسالة واضحة ، بأنَّ الدولتين ، باتفاقٍ، أو بدون اتفاق ، لن يدخلا في حربٍ مفتوحة ، حفاظاً على مصالحهما العليا ، وقد لا نستبعد اتفاقهما في قادم الأيام ، على تسوية سياسية ، تضمن الحد الأدنى من مصالحهما ، ودون النظر ، بطبيعة الحال ، إلى مصالح واحتياجات حلفائهما!

والسؤال الذي يفرض نفسه : ماذا أنتم فاعلون أيها العرب ، حين تُنجز هذه التسوية السياسية الأمريكية الإيرانية ، على حساب مصالحكم وأمنكم وسيادة دولكم!!

والجواب واضحٌ لن تفعلوا شيئاً ، وستظلون هكذا ، يمر عبركم وأمامكم وخلفكم مشاريع الأمم الأخرى دون أدنى مواجهة أو حتى استعداد للمواجهة ، والله المُستعان!!