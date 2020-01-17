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اليونان تهدد بالفيتو: سنعرقل مؤتمر برلين بخصوص ليبيا إذا لم تراعى مطالبنا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
اليونان تهدد بالفيتو: سنعرقل مؤتمر برلين بخصوص ليبيا إذا لم تراعى مطالبنا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن اليونان ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إن لم يفسخ الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.

وأضاف ميتسوتاكيس في مقابلة تلفزيونية: “ستستخدم اليونان حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا إذا لم يتم إلغاء الاتفاق مع تركيا”.

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وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، عن أسفه لعدم دعوة اليونان لحضور قمة برلين حول التسوية الليبية، وقال إن بلاده تعتبر عامل استقرار، محذرا من أن اليونان لن توافق على أي قرار سياسي في ليبيا دون مراعاة مطالبها.

وأضاف أنه بعث برسائل إلى جميع الزملاء في الاتحاد الأوروبي، وإلى رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، وسوف يتحدث يوم الجمعة عبر الهاتف مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وتابع: “أريد أن أكون واضحا للغاية في موقفي، وقمت بنقله إلى زملائي الأوروبيين. اليونان في قمة قادة الاتحاد الأوروبي لن تقبل أي قرار سياسي بشأن ليبيا، إذا لم يتضمن إلغاء هذه المذكرات. سأقولها بشكل أبسط. سنلجأ لاستخدام حق النقض الفيتو عند عرض القضية على القمة”، مؤكدا أن تركيا في عزلة، فيما لبلاده حلفاء أقوياء.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366562

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