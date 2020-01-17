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السجائر الإلكترونية تقتل 60 أمريكيا

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
السجائر الإلكترونية تقتل 60 أمريكيا

أعلنت المراكز الوطنية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض مرتبط باستعمال السيجارة الإلكترونية إلى 60 حالة في البلاد إضافة إلى مئات الإصابات.

وقالت المراكز في بيان مشترك، إن “الوفيات سجلت في 27 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن”، وأن “الإصابات سجلت في جميع ولايات البلاد الـ50، بالإضافة إلى أراضي بورتوریكو وجزر العذراء”.

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وأوضحت، أن “أعمار الضحايا تتراوح بين 15 و75 عاما مشددة على أنها وبالتعاون مع الإدارة الفدرالية للغذاء والسلطات الصحية، أحرزت تقدما في تحديد أسباب المرض”.

وأعلنت المراكز مطلع نوفمبر الماضي، أن تحقيقاتها تفيد بأن “خلات فیتامین – ه”، هي السبب المحتمل وراء حالات الوفاة والإصابة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دور مكونات أخرى في هذه السجائر.

المصدر: كونا
RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366569

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