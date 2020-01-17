ترتيبات سعودية جديدة ومصادر تكشف تفاصيل زيارة طارق صالح الى الرياض… ولماذا التقى بـ الأمير خالد بن سلمان

كل الوطن- مارب برس – فريق التحرير : كشف العميد طارق صالح الذي يقود قوات غير نظامية في جبهة الساحل الغربي باسم (حراس الجمهورية) عن لقاء جمعه بالامير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض امس الاربعاء.

وكتب طارق في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه بتويتر عن اللقاء قائلا «‏كان لقاءً مثمراً ومتميز مع سمو الامير خالد بن سلمان اليوم في الرياض».

وفيما لم يشير طارق صالح الى تفاصيل اللقاء كما لم يتم تغطيته عبر الاعلام السعودي ، فان مصادر مطلعة تحدثت لمأرب برس عن ترتيبات جديدة تجريها السعودية في جبهة الساحل الغربي بالتزامن مع تنفيذ بنود ومراحل اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومايسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات والتي تدعم ايضا قوات طارق صالح.

في هذا السياق ذكرت وكالة 2 ديسمبر المقربة من طارق صالح ، جانبا من تفاصيل اللقاء الذي جمع الامير خالد بن سلمان مع طارق صالح .

وقالت «اختتم العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية “حراس الجمهورية” عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي باليمن الأربعاء 15 يناير 2020م زيارة ناجحة للمملكة العربية السعودية الشقيقة استمرت يومين».

واضافت« وخلال الزيارة استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي قائد المقاومة الوطنية، وفي اللقاء تم بحث العديد من القضايا التي تخص الشأن اليمني والتعاون المشترك لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي وما تمثله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة وسلمها الاجتماعي إضافة الى سلامة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب والتنسيق المشترك لمواجهة أي أعمال إرهابية في هذا الممر المائي المهم خصوصاً بعد التهديدات التي اطلقها الحوثي مؤخراً».

وتابعت «كما تم في اللقاء الذي يعد الرابع منذ تولي سمو الأمير خالد بن سلمان مهام نائب وزير الدفاع التطرق الى العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرارها في ارتكاب الخروقات وانتهاك قرار وقف إطلاق النار وما ترتكبه من جرائم يومية بحق المدنيين في الساحل الغربي اليمني».

وقالت الوكالة ان طارق صالح التقى ايضا أثناء زيارته للسعودية بالأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد قوات التحالف العربي في اليمن وبحث معه العديد من القضايا والمستجدات في الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص مواجهة المد الإيراني المتمثل في مليشيات الحوثي.​

وكانت تقارير اعلامية تحدثت قبل ايام أن نجل شقيق الرئيس الراحل العميد طارق محمد عبد الله صالح غادر مدينة المخا غرب اليمن متجها إلى العاصمة الإماراتية ابوظبي.

وجاء استدعاء طارق من قبل ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد إثر استياء إماراتي بالغ جراء تسرب مقاتليه وعودتهم لصنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ، طبقا لمصادر اعلامية متطابقة.