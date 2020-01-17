وفاة لاعب مصري بسبب أزمة قلبية

أعلن نادي المصري البورسعيدي وفاة الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب الفريق تحت 19عاما إثر أزمة قلبية، عندما سقط مغشيا عليه أثناء مشاركته في لقاء كرة قدم خماسية داخل نادي الصيد.

وتلقى اللاعب عبد الرحمن حمدان بعض الإسعافات الأولية من الفريق الطبي المتواجد داخل نادي الصيد، قبل أن يستفيق قليلا ليسقط بعدها مرة أخرى.

ونُقل نجل هاني حمدان لاعب المصري في فترة الثمانينيات إلى أحد المستشفيات القريبة من نادي الصيد، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ونشر النادي المصري عبر حسابه على “فيسبوك”: “مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية والمدير التنفيذي للنادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى وفاة الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري تحت 19عاما مواليد “2000 ونجل الكابتن هاني حمدان لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات والذي رحل إلى جوار ربه منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة”.

وأضاف: “والنادي المصري إذ ينعى لاعبه الناشئ عبد الرحمن حمدان، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر: وسائل الإعلام المصرية