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إصابة 13 فلسطينيا خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة ..بينهم 3 مصابين بالرصاص المطاطي وعشرة بحالات اختناق

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
إصابة 13 فلسطينيا خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة ..بينهم 3 مصابين بالرصاص المطاطي وعشرة بحالات اختناق

رام الله –  وكالات – الأناضول :  أصيب 13 فلسطينيا، بجراح وحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 13 مصابا بينهم ثلاثة بالرصاص المطاطي، وعشرة بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

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وأوضحت أنها تعاملت مع المصابين ميدانيا.

فيما قال شهود عيان، للأناضول، إن مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الشهود، أن المواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان.

وينظّم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=366606

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