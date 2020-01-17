مقاضاة فيسبوك لإجبارها على بيع تطبيقي واتساب وانستغرام

كل الوطن – د ب أ:

إقامت أربع من الشركات المنافسة المحتملة لشركة “فيسبوك”، دعوى قضائية ضد الشركة، متهمة إياها بممارسة سلوك مناهض للمنافسة وطلبت الشركات من قاض إصدار أمر للرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج بالتخلي عن السيطرة على موقع التواصل الاجتماعي العملاق.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة عن الشركات قولها إنه إذا لم يتم إجبار شركة “فيسبوك” على بيع تطبيقي “واتساب” و”انستجرام” التابعين لها، فإنها سوف تدمجهما في شبكة التواصل الاجتماعي “مما يعزز قوتها السوقية في جميع أنحاء العالم، ما قد يمنع بشكل دائم المنافسة في الأسواق ذات الصلة لعقود قادمة”.

وتم إقامة الدعوى القضائية أمس الخميس في سان فرانسيسكو من قبل موقع “ريفيل تشات هولد”، الذي حل محل موقع التعارف “لايك برايت” وشركة خدمات التكنولوجيا والإدارة الأمريكية، المعروفة باسم “ليندول” لخدمات الائتمان والخدمات المالية وموقع “سير دوت سي إل” السابق وشركة “بيهيف بيوميتريك” السابقة للتحقق من الهوية.

ووصفت الشركات الأربع شركة “فيسبوك” بأنها “واحدة من أكبر الشركات الاحتكارية غير القانونية على الإطلاق في الولايات المتحدة”، قائلة إن الهدف من وراء الدعوى القضائية هو “وقف أكثر المخططات وقاحة وتعمدا لمناهضة المنافسة خلال جيل”.