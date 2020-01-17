لاجئة عراقية تنافس الصومالية إلهان عمر في السباق للكونغرس الأمريكي

أعلنت اللاجئة العراقية داليا العقيدي، أنها ستخوض الانتخابات الأمريكية عن الحزب الجمهوري، في مواجهة النائبة الديمقراطية إلهان عمر في ولاية مينيسوتا.

وقالت العقيدي، في تصريح لشبكة “Fox News” “إنه في التنافس بينها وبين عمر، ستكون الأخيرة محدودة في استخدام خلفيتها كامرأة مسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال، لأنهما متشابهتان أساسا في الخلفية والقصة”.

وانتقدت العقيدي استخدام عمر سياسة الهوية في حملتها الانتخابية، وقالت إن “المسلمين والمسيحيين واليهود جميعهم أمريكيون”، كما انتقدت العقيدي تصريحات عمر المعادية للسامية، وقالت: “لقد سبق لإلهان أن اعتذرت عن تغريداتها السابقة عن إسرائيل التي لعبت على وتر معاداة السامية”.

وبشأن برنامجها الانتخابي، تقول داليا العقيدي إن اهتماماتها الرئيسية هي الأمن في الداخل والخارج، والاقتصاد، معتبرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “يعمل بشكل رائع”.

المصدر: RT